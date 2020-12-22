Собянин наградил 45 московских врачей за борьбу с пандемией COVID-19

Москва, 22 декабря. Награды за борьбу с пандемией получили 45 московских медиков. Всего в этом году наградили 389 врачей.

Столичным медикам, отличившимся в борьбе с пандемией коронавируса, вручил награды мэр Москвы Сергей Собянин. 35 врачей получили орден Пирогова и десятеро удостоились медали Луки Крымского по указу президента РФ за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, передает ТАСС.

«У каждого времени есть свои герои: наши врачи всегда на передовой, всегда на переднем фронте борьбе за жизнь, здоровье людей. Но этот год, конечно, был особенным даже для вас, тех, кто привык к нагрузкам, рискам, тяжелым случаям заболеваемости», — сказал Собянин.

Президент РФ Владимир Путин учредил государственные награды орден Пирогова и медаль Луки Крымского 19 июня 2020 года. Всего в Москве награждены 389 медицинских работников поликлиник, больниц, лабораторий, станций скорой и неотложной медицинской помощи, специализированных медицинских центров и других медицинских столичных организаций.