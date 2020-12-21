Московских автомобилистов предупредили о вечерних пробках

Москва, 21 декабря. Сильная загруженность дорог ожидается в понедельник вечером в Москве. Уровень пробок может составить от пяти до шести баллов.

Сложная ситуация на дорогах будет наблюдаться примерно до 20:00. Столичные власти не рекомендуют москвичам пользоваться личным транспортом до этого времени. По возможности граждан просят возвращаться домой на общественном транспорте.

«К вечеру прогнозируем 5-6 баллов ... Домой лучше возвращаться после 20.00 или на городском транспорте», — говорится в сообщении московского дептранса.

Пробки ожидаются в центре Москвы, на ТТК и МКАД. Движение транспорта может быть затруднено на участке проведения дорожных работ на Дмитровском шоссе вблизи дома №67, на Пятницком шоссе у дома №54, а также на 82-м километре МКАД.

Сотрудники ГИБДД ранее дали рекомендации по вождению в зимнее время года. Даже небольшая ошибка на зимней дороге может привести к заносу или серьезному ДТП.