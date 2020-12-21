Два человека стали жертвами столкновения легковушки и фуры в Москве

Москва, 21 декабря. Дорожно-транспортный инцидент с участием легкового автомобиля и грузовика произошел на Ярославском шоссе. В аварии погибли два человека, сообщает дептранс Москвы.

Столкновение случилось в районе съезда на внешнюю сторону 94 км МКАД. Личность жертв устанавливается. На месте событий работают сотрудники правоохранительных органов. В целях безопасности и проведения оперативного исследования стражи правопорядка перекрыли движение на первой, второй и пятой полосах движения.

«На Ярославском шоссе в направлении центра... произошло столкновение грузового и легкового автомобилей», — уточнили в ведомстве.

Смертельная авария ранее произошла в Новосибирской области. В результате ДТП с участием КамАЗа погибли три человека. RT передает, что среди погибших был десятилетний ребенок.