Пожилая москвичка подозревается в жестокой расправе над собственным сыном

Москва, 21 декабря. Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения изрезанного тела мужчины в одной из московских квартир на востоке столицы, сообщают в ГСУ СК России по городу.

Согласно версии следствия, накануне в доме по Краснобогатырской улице произошел семейный конфликт между сыном и матерью. В ходе бытовой ссоры пожилая женщина схватилась за нож и нанесла несколько ударов в область груди и туловища родственника. В ходе предварительного разбирательства стало известно, что мужчина вел асоциальный образ жизни, передает RT.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... убийство», — уточнила старший помощник руководителя ведомства Юлия Иванова.

Похожий случай ранее произошел в Санкт-Петербурге. Там один из жителей во время распития спиртного вступил в перепалку с собутыльником, после чего ударил его ножом в грудь. От полученных травм мужчина скончался.