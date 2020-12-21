Оперштаб: более 75 пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Москве

Москва, 20 декабря. Столичные врачи зафиксировали еще 75 случаев смерти среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв за сутки возросло до 10 469 человек.

Почти 86 млн исследований провели российские специалисты для выявления случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии. Всего в стране заразились более 2,8 млн человек, из которых выздоровели свыше 2,2 млн пациентов. За прошедшие 24 часа диагностировано примерно 29 тыс. новых случаев инфицирования.

Ранее ряд стран заявили о намерении ввести ограничения на прием рейсов из Великобритании. Поводом стало выявление новой разновидности мутировавшего коронавируса в стране. Это также подтолкнуло правительство Испании обратиться в Евросоюз с предложением о даче скоординированного ответа на обострение эпидемиологической ситуации.