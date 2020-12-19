Полицейский чудом выжил после выстрела в грудь, ФАН публикует видео с места ЧП

Москва, 19 декабря. В подмосковном Егорьевске сотрудник полиции лишь чудом остался жив после выстрела в грудь: пуля попала в наручники, которые лежали в нагрудном кармане. Стрелявший преступник не смог скрыться и покончил с собой. Очевидцы передали ФАН видео с места происшествия.

Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, в Подмосковье полицейский с Камчатки приехал, чтобы задержать наркодилера, находившегося в розыске.

Когда стражи порядка преследовали преступника, тот открыл по ним огонь на улице Советской рядом с отделом полиции. Один из полицейских мог погибнуть на месте: наркодилер выстрелил ему точно в грудь. Однако пуля застряла в металлических наручниках.

Его коллеге повезло меньше, второй полицейский получил ранение в ногу и был госпитализирован. Преступник в итоге покончил с собой.