ФАН публикует видео с места крупного пожара в здании Мосгоргеотреста

Москва, 19 декабря. Десятки сотрудников МЧС РФ и пожарных машин участвуют в тушении пожара в здании Мосгоргеотреста, передает корреспондент ФАН с места ЧП.

Около девяти часов вечера в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте разгорелся пожар. По данным московского управления МЧС, огонь полыхнул на седьмом этаже и на кровле семиэтажного дома. Вскоре стало известно, что площадь пожара увеличилась в три раза и составила около 300 квадратных метров.

Людей из здания удалось оперативно эвакуировать. На данный момент информация о пострадавших или жертвах ЧП не поступала.

По данным МЧС РФ, к борьбе с огнем привлекли более 170 человек личного состава и 40 единиц техники. На кадрах ФАН видно, что рядом с горящим зданием стоят не только машины огнеборцев, но и не менее десяти карет скорой помощи.