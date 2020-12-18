Собянин заявил, что радикальные ограничения в Москве не планируются

Москва, 18 декабря. Мэр столицы Сергей Собянин заявил об отсутствии планов по введению в Москве радикальных ограничений по примеру европейских, в интервью телеканалу «Россия 1».

«Ничего радикального не планируем, так как это сделано во многих европейских странах», – отметил мэр Москвы.

В то же время градоначальник признал, что ситуация с коронавирусом в столице остается сложной. Число больных в стационарах приближается к 13 тысячам. Собянин подчеркнул, что многие из пребывающих в больницах пациентов находятся в тяжелом состоянии. Мэр Москвы призвал горожан беречь себя, быть осторожными в преддверии Нового года и соблюдать санитарные требования.

Ранее заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов опроверг слухи о возможном введении локдауна в Петербурге в период новогодних праздников. Ситов объяснил, что опубликованные в некоторых СМИ и социальных сетях сообщения об ужесточении ограничительных мер не соответствуют действительности.