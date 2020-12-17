Восемь детей и двое взрослых пропали в подмосковных пещерах Сьяны

Москва, 17 декабря. Группу туристов разыскивают сотрудники экстренных служб в пещерах Сьяны в Московской области. Об этом ФАН сообщил источник в экстренных службах региона.

По имеющимся данным, туристы вошли в пещеры в Домодедове в районе 11 утра. С тех пор о них ничего не известно. Все подробности ЧП уточняются.

Сьяны или Сьяновские каменоломни представляют одну из крупнейших систем искусственных пещер-каменоломен в России. Общая протяженность ее изученных ходов составляет порядка 19 километров.