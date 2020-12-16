Собянин сообщил, насколько московским пенсионерам повысят выплаты с 1 января

Москва, 16 декабря. С 1 января все социальные выплаты для жителей Москвы увеличатся на 3,7%. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 222 рублей в месяц. Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению», — цитирует пресс-служба градоначальника.

Собянин подчеркнул, что для Москвы главной задачей в социальной сфере «является постепенная трансформация классического собеса в более гибкую систему». В рамках такой системы, оказавшийся в трудной ситуации москвич может обратиться в социальные службы, которые окажут ему помощь и поддержку.

Согласно постановлению градоначальника, единовременные и ежемесячные социальные выплаты проиндексируют на 3,7%. В частности, речь идет о малообеспеченных семьях с детьми, многодетных семьях, ветеранах Великой Отечественной войны, юбилярах супружеской жизни, долгожителях и многих других.

С 1 января 2021 года в столице появится льготная категория граждан «дети войны» — это москвичи, родившиеся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Им будут выплачивать каждый месяц по 1643 рубля. Никаких заявлений для получения денег писать не придется, выплату назначат автоматически.

С начала следующего года в России изменятся некоторые правила, касающиеся начисления и оформления пенсий. В частности, у россиян может появиться возможность по-новому оформлять пенсии, например, в уполномоченных банках.

О том, кто в России сможет выйти на пенсию досрочно в новом году, читайте в специальном материале ФАН.