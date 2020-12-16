Более 5 тысяч москвичей получили плазму с антителами к коронавирусу

Москва, 16 декабря. Более пяти тысяч пациентов стационаров получили плазму с антителами к коронавирусу для лечения заболевания с апреля, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Как отметили в ведомстве, антитела к коронавирусу, которые содержатся в плазме, помогают больным справиться с инфекцией. Их можно получить благодаря донорам, уже перенесшим COVID-19. В департаменте подчеркнули, что лечение плазмой почти в два раза повышает шанс улучшить состояние пациента.

«В столичных стационарах переливание плазмы получили уже более 5 тысяч пациентов», — добавили в пресс-службе.

За последний месяц в Москве число доноров с антителами к коронавирусу увеличилось на 82%. В ноябре плазму с антителами к коронавирусу сдали 2645 москвичей.