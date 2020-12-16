МЧС опровергло информацию о невоспламеняющихся елках

Москва, 16 декабря. Безопаснее всего украшать дом искусственной елкой, но нужно всегда помнить, что любое новогоднее дерево может загореться, отметили в МЧС.

Большинство людей отдают предпочтение искусственным елкам. Они служат дольше и сохраняют свой вид на протяжении нескольких лет. К тому же, такие ели более пожаробезопасные, рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формирования ГУ МЧС России по Москве Антон Гладилин в разговоре с РИА Новости.

«Для загорания натуральной елки нужна температура в пределах 228-264 градусов Цельсия. Для загорания искусственной елки, изготовленной из поливинилхлорида, необходима температура в 500 градусов Цельсия», – сообщил Гладилин.

Невоспламеняющихся елок сейчас не найти, несмотря на рекламные объявления. Если будут созданы определенные условия, то загорится дерево из любого вещества, пояснил специалист Антон Гладилин.

Россиянам уже объяснили, как правильно хранить искусственную ель. В Роскачестве отметили, что новогоднее дерево лучше держать в темном, сухом и прохладном месте. Так ель не потускнеет. А вот хранить ее рядом с обогревателем или батареей не рекомендуется совсем.