Один человек пострадал в ДТП с грузовиками на МКАД

Москва, 16 декабря. Две грузовые машины столкнулись на 23-м километре внутренней стороны МКАД. В результате ДТП один человек получил травмы разной степени тяжести.

Движение транспортных средств затруднено. Автомобили могут проехать по третьей, четвертой и пятой полосе, уточнили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Информация о причинах и обстоятельствах дорожного происшествия устанавливается.

Ранее стало известно о крупной автомобильной аварии в Ленинградской области. Водитель Chevrolet Aveo, не справившись с управлением машины, вылетела на встречную полосу и столкнулась с большегрузом. Автоледи скончалась.