Вооруженный мужчина ранил ножом охранника больницы Минобороны в Москве

Москва, 16 декабря. Нападение на охранника больницы Минобороны было совершено в Москве. Соответствующую информацию подтвердили в военном ведомстве.

Подозреваемый, по информации следствия, пытался пройти через КПП медицинского учреждения, которое находится на Гоголевском бульваре. Там он совершил нападение на охранника, причинив ему колото-резаные ранения, передает RT.

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Уточняются детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу из автомобиля Maybach в центре Москвы. Он открыл огонь из дорогого лимузина 13 декабря.