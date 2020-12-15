Оперштаб Москвы сообщил о смерти 73 пациентов с коронавирусом за сутки

Москва, 15 декабря. Всего с начала пандемии в Москве скончались 10 022 человека с подтвержденным COVID-19. За последние сутки число умерших пациентов в столице увеличилось на 73 человек.

Такие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса в Москве. Все умершие пациенты проходили лечение от пневмонии и имели положительные результаты теста на COVID-19.

За последние 24 часа на территории России подтверждено 26 689 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших за все время составляет более 2,7 млн человек.