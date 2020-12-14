Московский оперштаб сообщил о смерти 77 пациентов с COVID-19

Москва, 14 декабря. За минувшие сутки было зафиксировано 77 летальных исходов среди пациентов, у которых врачи диагностировали заражение коронавирусом. Накануне сообщалось о 75 скончавшихся.

По состоянию на вечер понедельника, в столице зарегистрировано 698 084 пациента, инфицированных коронавирусом. За последние сутки госпитализировали 1370 пациентов. На аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах находятся 449 человек.

Общее число скончавшихся с COVID-19 с начала пандемии в Москве превысило 10 тыс. человек. Вместе с этим, полностью выздоровели 534 552 пациента.

Ранее научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала, как проверить иммунитет на готовность к вакцине от COVID-19. Как сообщало Федеральное агентство новостей, прежде всего, нельзя делать две разных прививки сразу, так как даже одна вакцина уже является серьезным испытанием для организма.