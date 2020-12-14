Силовики изъяли у контрабандистов в Москве 10 тонн краснокнижного осетра

Москва, 14 декабря. Сотрудники полиции и ФСБ нашли у контрабандистов более 10 тонн незаконно добытого редкого вида осетра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Незаконный улов планировали сбыть на столичных рынках накануне Нового года. Склад, в котором хранилась замороженная рынка, силовики обнаружили в Восточном административном округе Москвы. Полицейские также вышли на цех для переработки осетра, передает РИАМО.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Выловленная контрабандистами рыба внесена в Красную книгу.

В Красноярске задержали браконьеров за ловлю осетра, сообщал ФАН. Привлечь злоумышленников к ответственности удалось благодаря сотрудникам ДПС, которые остановили снегоход с прицепленными к нему двумя мешками с рыбой.