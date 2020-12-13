Заболевший COVID-19 худрук театра имени Моссовета попал в больницу

Москва, 13 декабря. Художественный руководитель театра имени Моссовета Евгений Марчелли госпитализирован в одну из столичных клиник в связи с осложнениями из-за COVID-19.

Режиссер несколько раз сдавал анализы для прохождения теста на наличие коронавируса в организме. Результат первого исследования оказался отрицательным. Однако повторный тест дал положительный ответ. На фоне развития болезни состояние Марчелли ухудшилось: у него началась дыхательная недостаточность.

Врачи приняли решение о срочной транспортировке художественного руководителя в больницу. Другие подробности о самочувствии режиссера не разглашаются.

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