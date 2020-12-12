Оперштаб: еще 72 пациента с COVID-19 умерли в Москве

Москва, 12 декабря. Еще 72 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в столице. За минувшие сутки общее число жертв COVID-19 в городе увеличилось до 9870.

Российские специалисты за прошедшие 24 часа выявили более 28 тыс. новых случаев инфицирования. С начала пандемии заболели свыше 2,6 млн человек. К настоящему моменту почти 2,1 млн из них уже выздоровели. Умерли за это время примерно 45,5 тыс. пациентов с новым типом коронавируса.

С момента распространения инфекции в стране провели порядка 82,1 млн тестов на наличие возбудителя COVID-19 в организме. Под наблюдением врачей продолжают оставаться более 493 тыс. пациентов.

Ранее отечественные врачи опровергли предположения о пользе народных методов при лечении коронавирусной инфекции. Такие манипуляции могут только ухудшить состояние пациента.