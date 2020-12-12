Супруга Валентина Гафта подтвердила информацию о его смерти

Москва, 12 декабря. Информацию о гибели знаменитого российского актера Валентина Гафта подтвердила его супруга Ольга Остроумова.

Точная причина смерти артиста пока не разглашается. По предварительным данным, у него случился инсульт.

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — сказала Остроумова.

Валентин Гафт известен своими ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и других режиссеров. Актер принимал активное участие в отечественном кинематографе и является обладателем множества наград, в их числе орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и театральная премия К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства.

Некоторое время назад Федеральное агентство новостей сообщало, что о смерти деятеля культуры журналистам рассказала его супруга. Похороны Гафта пройдут на Троекуровском кладбище Москвы 15 декабря.