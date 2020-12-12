Изменения в работе московского метрополитена вступили в силу с 12 декабря

Москва, 12 декабря. Ряд станций столичного метрополитена приостанавливают работу на время подготовки нового участка Большой кольцевой линии. Подробности об этом передает департамент транспорта Москвы.

Начиная с 12 декабря на двухдневный период движение по Некрасовской линии на участке «Нижегородская» — «Лефортово» будет заблокировано. Вместе с этим для посетителей закроют станции «Хорошевская» и «Шелепиха» на БКЛ и Солнцевской линии на срок до 22 декабря.

Также столичные власти ввели ограничения на работу нескольких станций. Так, «Деловой центр» станет конечной остановкой для поездов, которые следуют от «Рассказовски». Для пассажиров других маршрутов будут запущены бесплатные автобусы: они будут курсировать по рейсу МЦК «Хорошево» — «Полежаевской» — «ЦСКА». Кроме того, на участке «ЦСКА» — «Савеловская» увеличится интервал между прибытиями поездов, а на участке «ЦСКА» — «Парк Победы» движение временно закроется.

Ранее правительство Москвы опровергло слухи об ограничении времени работы метрополитена в Новый год. Мэр города Сергей Собянин заявил, что центральное кольцо будет функционировать всю ночь.