Полиция проверяет информацию о стрельбе на территории детсада в Москве

Москва, 12 декабря. Мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия на территории детского сада в Москве.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 17:35 пятницы. Похожие на выстрелы звуки были слышны по улице Тихвинской, где расположено детское дошкольное учреждение. В это время родители забирали своих детей домой.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего. Предварительно установлено, что в результате инцидента никто не пострадал, имущество повреждено не было, сообщили Федеральному агентству новостей в МВД Москвы.

Полиция Петербурга ранее задержала подозреваемого в стрельбе на Невском проспекте. Мужчина в ходе конфликта выстрелил своему оппоненту в руку.