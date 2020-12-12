Главная новогодняя елка прибыла в Кремль на автопоезде с Дедом Морозом

Москва, 11 декабря. Соборная площадь в Москве будет украшена 96-летней новогодней елкой. Дерево доставили в Кремль на автопоезде.

Транспортом с главным новогодним атрибутом внутри управлял Дед Мороз. По его словам, елка доставлена без происшествий, в целости и сохранности, передает RT.

Высота столичной ели составляет 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах нижних ветвей — 10 метров. Дерево было выбрано из 50 вариантов. Символ Нового года искали по всем 19 подмосковным лесничествам.

Дворцовая площадь Северной столицы России уже украшена елкой весом 12 тонн. Ее установили на площади Петербурга с помощью подъемных кранов.