Московские врачи сообщили о смерти 76 пациентов с COVID-19

Москва, 11 декабря. Еще 76 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались за минувшие сутки в столице. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Всего с начала пандемии новым типом коронавируса заразились почти 2,6 млн жителей России. За прошедшие 24 часа в стране выявили более 28 тыс. новых случаев заболевания. Излечились за время распространения вируса свыше двух млн пациентов, умерли примерно 46 тыс. человек. В общей сложности отечественные специалисты провели порядка 81,5 млн тестов на наличие возбудителя COVID-19 в организме.

Количество летальных случаев от коронавируса за последние 1,5 месяца увеличилось на 60% по всему миру и на 100% по всей Европе. Внимание на это обратила Всемирная организация здравоохранения.