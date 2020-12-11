Синоптики предупредили москвичей о гололедице

Москва, 11 декабря. Переменная облачность и до шести градусов ниже нуля ожидается в пятницу в Москве, местами возможна гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем составит четыре-шесть градусов ниже нуля. В ночь на субботу возможно до 13 градусов мороза. Атмосферное давление составит порядка 760 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный — два-семь метров в секунду.

В Подмосковье температура воздуха в пятницу составит от трех до восьми градусов со знаком «минус». В субботу столбики термометров могут показать минус 16 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с отступлением антициклона в начале следующей недели в Москве ожидается повышение температуры и небольшой снег. Дневные температуры составят от одного до шести градусов со знаком минус. Небольшой снег возможен в понедельник.