Десятки тысяч пенсионеров Подмосковья получат доплату к пенсии

Москва, 10 декабря. Проживающие в Подмосковье пожилые люди, чья пенсия не достигает прожиточного минимума, получат в следующем году региональную социальную доплату в сумме 10 648 рублей, сообщает пресс-служба областного министерства социального развития.

Заявление для получения доплаты можно подать онлайн на региональном портале «Госуслуги». Выплату в 10 648 рублей получат в 2021 году около 171,5 тысячи жителей Московской области.

На прибавку к пенсии могут претендовать неработающие пенсионеры, зарегистрированные по месту жительства или пребывания на территории Подмосковья. Помощь выделят жителям, получающим пенсию по старости или за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Как сообщал ФАН, в 2021 году изменится порядок выплат российским пенсионерам: от трудового стажа напрямую будет зависеть размер начислений. Россияне должны будут иметь стаж не менее 12 лет и 21 пенсионный балл, чтобы получать как социальную, так и страховую пенсии. При недоборе этих показателей человеку придется ждать назначение социальной пенсии еще пять лет.

Российским пенсионерам, получающим деньги на банковские карты, напомнили ранее, что с начала 2021 года все социальные выплаты будут производиться только на карту «Мир». Те, кто не успеют до Нового года по каким-то причинам оформить такую карту, могут в январе не получить положенные выплаты.