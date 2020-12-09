В центре Москвы горит дом, в котором жила Фаина Раневская

Москва, 9 декабря. Знаменитое высотное здание в центре столицы охватил пожар повышенного уровня сложности. Источник возгорания пока не обнаружен.

На верхних этажах наблюдается задымление. Информации о пострадавших пока нет, сообщил источник Федерального агентства новостей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дом, расположенный на Котельнической набережной, является одной из самых известных построек послевоенной сталинской эпохи. В разное время здесь проживали актриса Фаина Раневская, юморист Ефим Шифрин и многие другие известные деятели культуры. Высотка неоднократно появлялась в отечественных фильмах: «Москва слезам не верит», «Брат — 2», «Стиляги» и других.

Недавно возле многоэтажного дома на Котельнической набережной загорелся легковой автомобиль. Огонь успел перекинуться на балконы первого этажа жилого дома. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате происшествия нет.