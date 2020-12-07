Оперштаб: еще 71 пациент с COVID-19 скончался в Москве

Москва, 7 декабря. Столичные врачи за сутки зафиксировали 71 случай смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по COVID-19.

Почти 79,8 млн тестов провели российские специалисты на наличие вируса в организме. С начала пандемии они выявили более 2,4 млн зараженных, из которых свыше 28 тыс. за минувшие 24 часа. Выздоровели за время распространения заболевания больше 1,9 млн человек.

Заслуженный врачи РФ Татьяна Кусайко ранее предостерегла пациентов с COVID-19 от распития алкогольных напитков. По ее словам, употребление спиртного провоцирует кратковременное или долговременное воздействие на каждый отдельный орган, что может только усугубить состояние пациента.