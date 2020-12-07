Власти РФ оценили необходимость ограничить передвижение между регионами

Москва, 7 декабря. Действующее законодательство РФ не предусматривает ограничения для граждан по передвижению между регионами страны.

Таким образом столичные власти прокомментировали предложение о введении пропускной системы и дополнительных мер на передвижение для россиян. Ужесточение мероприятий в этом плане пока не планируется.

Ограничительные меры необходимы для снижения уровня загруженности на органы здравоохранения. Если каждый человек будет ответственно подходить к соблюдению правил, то врачи смогут оказать своевременную помощь всем нуждающимся, отметил доктор и телеведущий Александр Мясников.