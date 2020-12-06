Собянин предложил вакцинировать от COVID-19 до семи миллионов москвичей

Москва, 6 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в перспективе привить от коронавируса можно до семи миллионов жителей российской столицы.

Масштабная вакцинация от COVID-19 стартовала в Москве 5 декабря. Собянин призвал жителей столицы не расслабляться в связи с этим. Чтобы ситуация существенно изменилась, нужно привить миллионы человек.

Аналогичное развитие событий, по словам мэра, было с эпидемией гриппа. Она не началась в Москве, потому что удалось вакцинировать 6,5 млн жителей.

Первыми вакцинацию в столице пройдут врачи, педагоги и социальные работники. Как сообщал ФАН, Минздрав РФ установил предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V».