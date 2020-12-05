Вакцинация россиян из группы риска по COVID-19 стартует в Москве

Москва, 5 декабря. Массовая вакцинация от коронавируса стартует для жителей столицы, которые наиболее подвержены инфекции. Уже более пяти тысяч человек записались на процедуру.

Президент России распорядился со следующей недели инициировать масштабную прививочную кампанию внутри страны. Для более оперативной работы и безопасности граждан из группы риска принято решение запустить онлайн-запись на вакцинацию. О такой возможности для москвичей рассказал мэр города Сергей Собянин.

Для получения разрешения на процедуру пациентам необходимо предъявить документ, удостоверяющий факт работы в медицинском или образовательном учреждениях. Также сделать прививку в числе первоочередников могут социальные работники.

Губернатор особо отметил эффективность массовой вакцинации от гриппа. Она позволила предотвратить вспышку заболевания и избежать печальных последствий.