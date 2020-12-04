Оперштаб: более 70 пациентов с COVID-19 умерли за сутки в Москве

Москва, 4 декабря. Еще 74 пациента с коронавирусной инфекцией скончались за прошедшие сутки в столице Российской Федерации. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за время пандемии в Москве умерли 9227 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о смерти 77 человек с COVID-19. С начала пандемии в России провели более 78,2 млн тестов на наличие вируса в организме.

Оказалось, что из них больше 2,4 млн показали положительный результат. Подробные и актуальные данные о коронавирусной инфекции в РФ представлены на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников сравнил точность разных тестов на коронавирус. Он выделил ПЦР-тест, так как благодаря ему можно выявить наличие РНК вируса в организме человека.