Станция Москворечье закрыта для пассажиров из-за пожара на платформе

Москва, 4 декабря. Поезда МЦД-2 и Курского направления в сторону Подмосковья временно прекратили останавливаться на станции Москворечье из-за возгорания на платформе.

Причины пожара устанавливаются. Жертв и пострадавших в результате инцидента удалось избежать. На место событий вскоре прибыли сотрудники спасательных служб.

Специалисты ликвидировали открытое горение. Устраняются последствия происшествия.

Возгорание ранее произошло на территории склада оптовой базы в Омске. В мероприятиях по тушению пожара участвовали несколько единиц спецтехники МЧС.