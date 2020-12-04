Подозреваемый в убийстве двух взрослых и ребенка задержан в Волоколамске

Москва, 4 декабря. Предполагаемого убийцу семьи из трех человек задержали в Волоколамске. Мужчину 1980 года рождения в скором времени доставят в отдел полиции для допроса, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Обгоревшие трупы двоих взрослых и 16-летней девушки-подростка ранее обнаружили сотрудники спасательной службы в одном из дачных домов садоводства «Малахит». Вблизи дома погибших стоял принадлежащий семье сожженный автомобиль.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Известно, что члены семьи перестали выходить на связь сразу после отъезда на дачу.