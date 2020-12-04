Рекордно высокое атмосферное давление ожидается на выходных в Москве

Москва, 4 декабря. Мощный антициклон будет определять погоду в ближайшие пять дней в столичном регионе. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Центр антициклона 6 и 7 декабря будет находиться ближе всего к Москве. Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается 5 декабря. На следующий день в утренние часы может быть накопление вредных примесей в нижнем слое воздуха.

«В субботу и воскресенье атмосферное давление будет очень высокое, в воскресенье оно может оказаться рекордно высоким. Погода, в принципе, неблагоприятная для метеочувствительных людей», — отметила эксперт.

В начале следующей недели в столице России морозы станут усиливаться. Особенно это будет заметно в ночное время. Температура воздуха будет ниже климатической нормы почти на три градуса, передает RT.

О морозах в Москве предупреждали также и специалисты центра «Фобос». Они сообщали, что погоду в российской столице определит сибирский антициклон.