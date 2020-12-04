Полиция расследует жесткое убийство семьи с ребенком на даче в Волоколамске

Москва, 4 декабря. Спасатели нашли обгоревшие трупы троих человек в их дачном доме в Волоколамске. Погибшими оказались супружеская пара их 16-летняя дочь.

Огонь охватил коттедж на территории садоводства «Малахит». Рядом с домом потерпевших обнаружили их обгоревший автомобиль. После ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

По данным СК, семья перестала отвечать на звонки несколько дней назад сразу после отъезда из столицы на дачу в Московской области. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Также они устанавливают личности злоумышленников, которые могут быть причастны к преступлению.