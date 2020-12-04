Собянин анонсировал открытие электронной записи на вакцинацию от COVID-19

Москва, 4 декабря. Жители столицы смогут записаться на вакцинацию от коронавируса уже в пятницу. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин.

Необходимые условия для вакцинации в Москве, по словам градоначальника, уже созданы. Прививочные пункты оборудовали медицинскими холодильниками. Персонал обучили. Первыми от коронавируса будут прививать медработников, педагогов и сотрудников социальных служб. Электронная запись откроется на портале mos.ru утром 4 декабря.

К вакцинации будут допущены граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Отказать могут тем, кто имеет хронические заболевания. До прививки также не допустят переболевших ОРВИ в течение последних двух недель, беременных женщин и кормящих матерей. В каждом конкретном случае, как сообщало RT, решение о вакцинации будет приниматься врачом.

Российский певец Лев Лещенко ранее заявил, что не собирается делать себе прививку от коронавируса. Он уже переболел COVID-19 и надеется на силу иммунитета.