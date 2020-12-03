«Великая женщина»: актер Евгений Миронов пришел проститься с Ириной Антоновой

Москва, 3 декабря. Актер Евгений Миронов пришел проститься с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой, передает корреспондент ФАН.

По словам артиста, директор музея отличалась целеустремленностью. Она могла добиваться желаемого. В то же время цели Антонова достигала «элегантно и с шармом».

«Учить видеть правильно нас научила вот эта великая женщина. Она меня лично учила, мы с ней были в дружеских, очень близких отношениях, учила не только искусству, учила жить», — прокомментировал Миронов.

Деятель культуры и искусства умерла на 99-м году жизни. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, осложнение дало заболевание коронавирусом. Местом упокоения станет Новодевичье кладбище.

Церемония прощания проходит в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса. Проводить ее в последний путь смогут только сотрудники музея, родственники и близкие друзья.

По словам руководителя Московского дома фотографии Ольги Свибловой, в ее доме остановились часы после того, как она узнала о смерти Антоновой. Искусствовед обратила внимание, что по странной причине именно в последние дни перед кончиной она думала о директоре пушкинского музея. Свиблова считает, что Антонова оставила заметный след в ее жизни.