В ГИБДД назвали топ-7 нарушений ПДД в Москве 

Москва, 1 декабря. Самыми частыми нарушениями ПДД у москвичей стали превышение скорости, нарушение разметки и дорожных знаков, сообщает столичное управление ГИБДД.

За девять месяцев текущего года в Москве выявлено в общей сложности 22,5 млн административных правонарушений. Годом ранее штрафов было выписано на 3,52 млн меньше. Самым распространенным видом нарушения ПДД стало превышение скорости от 20 до 40 км/ч — 12 477 117 постановлений.

На втором месте — 5 537 006 выписанных постановлений за несоблюдение требований знаков или разметки. Первую тройку замыкает нарушение правил расположения авто на проезжей части без выезда на сторону встречного движения, движение по обочине, пересечение колонны (1 008 509 эпизодов).

В семерку самых распространенных нарушений также вошли движение или остановка на выделенке для общественного транспорта (894 793 постановления), поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки (314 006), неостановка перед стоп-линией (167 673) и непропуск пешеходов (130 683).

Как подсчитал Autonews, минимум дорожные полицейские выписали штрафов на 35 млрд рублей. По озвученным ранее данным ГИБДД, по всей России за девять месяцев этого года автомобилисты нарушили ПДД около 121,3 млн раз, а общая сумма штрафов составила 83,1 млрд руб.

С 1 апреля вступит в силу регламент сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений, передавал Forpost. МВД РФ обозначило восемь оснований для аннулирования прав согласно новому документу. В частности, водитель лишится удостоверения, если у прав истек срок действия, при утрате или замене документа. Основанием для процедуры аннулирования также является изменение данных владельца.