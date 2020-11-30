Московские врачи назвали число умерших пациентов с COVID-19 за сутки

Москва, 30 ноября. За минувшие сутки столичные врачи зафиксировали 76 новых случаев смерти среди пациентов с COVID-19. Общее число жертв возросло до 8978 человек.

Всего с начала пандемии в России провели порядка 76,4 млн исследований на заражение новым типом коронавируса. Почти 3 млн из них оказались с положительным результатом. За прошедшие 24 часа отечественные специалисты выявили более 26 тыс. новых случаев заболевания. К настоящему моменту свыше 1,7 млн человек выздоровели.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус ранее заявил о сокращении числа новых эпизодов инфицирования. По его словам, это произошло впервые за период пандемии.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила о вероятном появлении угрозы новой пандемии из-за чрезмерного приема антибиотиков при COVID-19. Это может стать причиной возникновения у микроорганизмов устойчивости к лекарственным препаратам.