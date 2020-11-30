Мужчина в Реутове привез полицейским противотанковую мину

Москва, 30 ноября. Мужчина привез в отдел полиции в Реутове противотанковую мину, которую не смог сдать в металлолом.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах региона, на одной из свалок в подмосковном Реутове мужчина нашел некое устройство, которое решил сдать как цветной металл. Однако в пункте приема ему объяснили, что находка его опасна — это настоящая противотанковая мина.

В понедельник мужчина отвез находку к отделу полиции. Правоохранителям пришлось оцепить место действия в ожидании саперов. Незадачливого «поисковика» теперь допрашивают в отделе.