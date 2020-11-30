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Текущую осень в Москве признают самой теплой за всю историю наблюдений

Текущую осень в Москве признают самой теплой за всю историю наблюдений

Москва, 30 ноября. Текущая осень, согласно всем исследованиям, является самой теплой за все время наблюдений Гидрометцентра, заявил научный руководитель ведомства Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что самым теплым месяцем текущей осени стал сентябрь. Октябрь с ноябрем, по сравнению с прошлыми годами, тоже выдались аномально теплыми.

«Эта осень станет самой теплой за весь период метеонаблюдений в столице», — сообщил Роман Вильфанд.

Согласно данным Гидрометцентра России, средняя ноябрьская температура в столице составляет примерно 3,2 градуса, что является выше климатической нормы на 4,4 балла.

Роман Вильфанд недавно заявил об аномальном потеплении в азиатской части России.

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