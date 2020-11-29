Оперштаб: еще 74 пациента с COVID-19 скончались в Москве

Москва, 29 ноября. За минувшие сутки в столице зафиксировали 74 новых случая смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали более 2,2 млн зараженных. Почти 27 тыс. из них выявили за прошедшие 24 часа. Выздороветь удалось свыше 1,7 млн пациентов. В общей сложности отечественные специалисты провели порядка 75,9 млн тестов на наличие возбудителя COVID-19 в организме.

Власти Киева ранее сообщили о рекордном количестве случаев заболевания коронавирусной инфекцией за период пандемии. За сутки местные врачи выявили почти 1,6 тыс. зараженных.