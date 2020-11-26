Оперштаб: еще 77 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Москва, 26 ноября. Еще 77 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией скончались в столице. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Российские специалисты в общей сложности провели порядка 74,2 млн тестов на наличие коронавируса в организме. Более 2,1 млн из них оказались с положительным результатом. Умерли с начала пандемии свыше 38 тыс. человек, а победить заболевание удалось почти 1,7 млн пациентам. За минувшие сутки в стране выявили около 25,5 тыс. новых случаев инфицирования.

Российский фонд прямых инвестиций ранее выступил с предложением скомбинировать вакцину от коронавируса «Спутник V» с препаратом компании AstraZeneca. Отечественные ученые отметили, что такой шаг повысить уровень эффективности и будет способствовать более быстрой выработке антител.