В Москве за сутки скончались 73 пациента с COVID-19

Москва, 25 ноября. За минувшие сутки в Москве скончались 73 пациента с диагностированным коронавирусом, сообщает столичный оперштаб.

Таким образом, на вечер 25 ноября общее число летальных случаев в Москве достигло 8603.

Накануне стало известно, что Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором запускают сервис, благодаря которому результаты тестов на коронавирус будут загружаться в личный кабинет пользователя на портале госуслуг, передавал A42.ru. Сами результаты в течение получаса после их получения будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус».