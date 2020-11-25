В полиции опровергли факт стрельбы в московском Южном Бутово

Москва, 25 ноября. За ложное сообщение о стрельбе на юго-западе Москвы задержаны нетрезвые мужчина и женщина, сообщили ФАН в отделе МВД РФ по району Южное Бутово.

В ночь на среду жители района Южное Бутово сообщили ФАН, что в течении нескольких на Типографской улице минут слышали выстрелы из автоматического оружия. По словам очевидцев, ни стрелка, ни полиции видно не было.

Видео было снято очевидцами из окна квартиры. На записи слышны похожие на выстрелы или петарды звуки.

В полиции сообщили, что фактов стрельбы из оружия в районе не зафиксировано. В отдел доставлены двое нетрезвых жителей столицы — мужчина и женщина. На допросе они сообщили, что «ничего не было, просто так позвонили».