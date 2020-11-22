Оперштаб : более 70 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Москва, 22 ноября. Более 70 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались за минувшие сутки в столице. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Общее число жертв возросло до 8379 человек. Всего с начала пандемии скончались свыше 36 тыс. пациентов. Вылечились за это время почти 1,6 млн заболевших. С момента начала распространения вируса в стране выявили более 2 млн случаев инфицирования. Отечественные специалисты за данный период провели порядка 72,4 млн тестов на наличие коронавируса в организме.

Главный врач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков накануне оценил вероятность сильного всплеска заболеваемости после Нового года. По его словам, это вряд ли произойдет, так как больше половины населения, скорее всего, уже контактировала с зараженными и выработала иммунитет.

Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила о выявлении за прошедшие 24 часа более 604 тыс. новых случаев заболевания. Свыше 44% инфицированных проживают в Северной и Южной Америке.