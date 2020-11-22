Упал кран с рабочим в строящемся элитном доме в Москве

Москва, 22 ноября. Кран с одним из рабочих рухнул в строящемся элитном здании на Саввинской набережной. Во время падения конструкция также повредила стены соседнего здания.

Согласно данным источника Федерального агентства новостей в правоохранительных органах, люди в соседнем здании проснулись из-за сильного грохота от падения строительного крана. В настоящий момент уточняется информация о пострадавших.

В сентябре этого года произошел аналогичный случай. В городе Волжский Волгоградской области рухнул строительный кран. В результате инцидента погиб один из крановщиков, на которого упала эта конструкция.