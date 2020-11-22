Пожар в бытовке произошел на юге Москвы

Москва, 22 ноября. Вагончик загорелся в московском районе Марьино. Очевидцы сообщают о черном дыме на месте происшествия.

Пожар произошел в районе улицы Донецкой на юге Москвы. Недалеко от этого места располагается автобусная станция и кафе.

Местные жители сообщают об открытом горении на месте пожара. О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщается. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о мощном пожаре в городе Сыктывкаре. В результате инцидента погиб пенсионер.