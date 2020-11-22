Оперштаб Москвы сообщил о 75 умерших пациентах с коронавирусом за сутки

Москва, 21 ноября. За последние 24 часа в Москве скончались 75 пациентов, у которых медики диагностировали заражение коронавирусом.

Соответствующие данные были опубликованы оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. Согласно статистике, всего с начала пандемии было зафиксировано 8308 смертей зараженных коронавирусом пациентов. При этом у инфицированных были диагностированы и другие заболевания.

Недавно ученые из Медицинской школы при Вашингтонском университете в США рассказали о неизвестном ранее методе борьбы с COVID-19. Новый способ может минимизировать риски тяжелой формы заболевания, сообщал ФАН.